Сегодня с целью расследования подробностей известного случая, произошедшего 4 апреля в средней школе №162, состоялось заседание специальной комиссии с участием ее членов и руководящих лиц Министерства образования.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду пресс-служба министерства образования.

Результаты служебной проверки были представлены министру для принятия решения.

Напомним, 4 апреля в Управлении образования города Баку была создана комиссия для проведения служебной проверки. 6 апреля в прокуратуре Сабаильского района города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства).