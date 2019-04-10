Министерство образования о трагической смерти Элины Гаджиевой
10 апреля 2019 16:38 660
Сегодня с целью расследования подробностей известного случая, произошедшего 4 апреля в средней школе №162, состоялось заседание специальной комиссии с участием ее членов и руководящих лиц Министерства образования.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду пресс-служба министерства образования.
Результаты служебной проверки были представлены министру для принятия решения.
Напомним, 4 апреля в Управлении образования города Баку была создана комиссия для проведения служебной проверки. 6 апреля в прокуратуре Сабаильского района города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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