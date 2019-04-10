Белорусские правоохранители задержали украинца, который украл часы у посла Азербайджана в Казахстане Рашада Мамедова.

"История с часами произошла вечером 17 марта. Посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в помещении бизнес-зала РУП "Национальный аэропорт Минск". Это заметил 37-летний украинец, который и забрал "бесхозное" имущество", - рассказали в министерстве внутренних дел Беларуси, передает Day.Az со ссылкой на interfax.by.

Как отметили в ведомстве, после заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси (кража).

В связи с данным случаем посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов направил на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича благодарственное письмо.