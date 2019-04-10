Hayat Palace - это жилой комплекс премиум-класса, с самыми высокими стандартами проживания и совершенным воплощением азербайджанской архитектуры с использованием итальянской отделки.

Hayat Palace является образцом современного жилья в неоклассическом стиле с элементами барокко. Проект по праву можно считать одним из лучших образцов современного жилья в неоклассическом стиле с элементами итальянского барокко.

Фасады украшает тончайшая художественная резьба по камню, подчеркивающая фактуру природного материала. Панорамное остекление наполняет дом светом и воздухом, а изысканные орнаменты оживляют фасад игрой солнечного света.

Благодаря сочетанию натуральных материалов и стиля, проект приобретает монументальность, которая словно возвращает нас к Золотому веку архитектуры Баку и подчеркивает его связь с общеевропейской культурой развития города. Большое внимание в Hayat Palace уделяется озеленению внутренней территории. В комплексе роскошный внутренний дворик в итальянском стиле с зоной для отдыха. Жилой комплекс Hayat Palace, продуманный до мелочей, создается для самых требовательных покупателей.