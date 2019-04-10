Сегодня родителям 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой, родившейся шестого апреля, вручено свидетельство о рождении, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Свидетельство о рождении было торжественно вручено в отделе регистрации министерства юстиции по Наримановскому району Баку.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Республиканском перинатальном центре с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой - Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой.

На встрече Президент Ильхам Алиев отметил, что на счет ребенка перечислены средства, а также вручил сертификат.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подарили квартиру семье 10-миллионного жителя Азербайджана. Им также были вручены выписка на квартиру и подарки.