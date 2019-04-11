В Насиминском районе Баку, на пересечении улиц Физули и Топчубашева произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, возгорание произошло в трехэтажном жилом доме.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров сообщил, что дво пострадавших - 57-летняя женщина и 16-летний молодой человек - были госпитализированы с ожогами второй степени и отравлением соответственно.