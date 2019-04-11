Сильный пожар в центре Баку, есть пострадавшие
11 апреля 2019 08:34 1 555
В Насиминском районе Баку, на пересечении улиц Физули и Топчубашева произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, возгорание произошло в трехэтажном жилом доме.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров сообщил, что дво пострадавших - 57-летняя женщина и 16-летний молодой человек - были госпитализированы с ожогами второй степени и отравлением соответственно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10 апреля 23:58 1 763
В Азербайджане положен конец бумажным "купчим"
10 апреля 23:50 677
После сильного пожара в Баку есть пострадавшие
10 апреля 23:09 869
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место на Чемпионате Европы
-
10 Апр. 15:50 8 338
-
00:31 7 355
-
10 Апр. 10:36 6 270
-
10 Апр. 12:01 5 780
-
10 Апр. 16:10 5 547