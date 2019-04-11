Завершены ремонтно-строительные работы на площади более 15 тысяч квадратных метров, четырех улиц Гарадагского района общей протяженностью 2,2 километра.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, речь идет о территориях в поселке Мушфигабад "1-й массив А" и "1-й массив Б" протяженностью 1,2 километра, "2-й массив" - протяженностью 600 метров, а также улице Сеймура Оруджева в поселке Локбатан протяженностью 600 метров, передает Day.Az.

Ремонт и реконструкция продолжаются в Мушфигабаде на улице 28 мая, Локбатане - на улицах Низами и Мусеви. Также в соответствии с графиком планируются аналогичные работы на других улицах и дорогах в поселках Локбатан, Коргёз и Гобустан Гарадагского района. Общая территория планируемых работ составляет 30 тысяч квадратных метров.