В Баку автомобиль сгорел
11 апреля 2019 10:20 247
В Баку сгорел автомобиль марки "Tofaş".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает МЧС.
Отмечается, что пожар произошел в гараже, где находился автомобиль марки "Tofaş" на территории Сабунчинского района Баку.
Пожар был потушен пожарными рассчетами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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В Баку автомобиль сгорел
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