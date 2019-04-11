В Баку сгорел автомобиль марки "Tofaş".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в гараже, где находился автомобиль марки "Tofaş" на территории Сабунчинского района Баку.

Пожар был потушен пожарными рассчетами.