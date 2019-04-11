Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
11 апреля 2019 10:53 133
11 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: МВФ: национальная экономика вырастет на 3,4%; Германо-азербайджанская торговая палата: Доля возобновляемых источников энергии достигнет 15% к 2020 году; SOCAR будет поставлять реактивное топливо в новый аэропорт Стамбула; Азербайджан и Пакистан откроют чартерные рейсы т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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