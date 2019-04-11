11 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: МВФ: национальная экономика вырастет на 3,4%; Германо-азербайджанская торговая палата: Доля возобновляемых источников энергии достигнет 15% к 2020 году; SOCAR будет поставлять реактивное топливо в новый аэропорт Стамбула; Азербайджан и Пакистан откроют чартерные рейсы т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az