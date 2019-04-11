Экс-президент спортивного клуба "Габала" Тале Гейдаров прокомментировал информацию о своей отставке.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте спортивного клуба.

Говоря о своей отставке, Тале Гейдаров сказал, что верит, что клуб пойдет дальше.

"Было здорово наблюдать за развитием клуба в течение 13 лет и я горжусь нашими достижениями. Уже настало время моего ухода из этого клуба, и предоставить возможность другим вести клуб к новым победам", - сказал он, поблагодарив сотрудников и болельщиков клуба.

Отметим, что ранее Тале Гейдаров подал в отставку с поста президента спортивного клуба "Габала".

Тале Гейдаров был президентом клуба с 2006 года. Он - сын министра по чрезвычайным ситуациям Кемаледдина Гейдарова.