Сын Кемаледдина Гейдарова назвал причину своей отставки
11 апреля 2019 11:14 420
Экс-президент спортивного клуба "Габала" Тале Гейдаров прокомментировал информацию о своей отставке.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте спортивного клуба.
Говоря о своей отставке, Тале Гейдаров сказал, что верит, что клуб пойдет дальше.
"Было здорово наблюдать за развитием клуба в течение 13 лет и я горжусь нашими достижениями. Уже настало время моего ухода из этого клуба, и предоставить возможность другим вести клуб к новым победам", - сказал он, поблагодарив сотрудников и болельщиков клуба.
Отметим, что ранее Тале Гейдаров подал в отставку с поста президента спортивного клуба "Габала".
Тале Гейдаров был президентом клуба с 2006 года. Он - сын министра по чрезвычайным ситуациям Кемаледдина Гейдарова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:20 245
В Баку автомобиль сгорел
10:20
В Баку автомобиль сгорел
-
10 Апр. 15:50 8 392
-
00:31 8 086
-
10 Апр. 23:03 6 382
-
10 Апр. 12:01 6 112
-
10 Апр. 16:10 5 788