В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2104 с номером 10 ON 614 нарушил правила дорожного движения, попытавшись объехать справа ехавший перед ним автомобиль марки Volkswagen.

В результате водитель "Жигули" потерял управление, ударился о Volkswagen, а затем врезался в фонарный столб на обочине дороги.

Ехавший сзади Opel с номером 99 CE 467 ударил обе легковые машины.

В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы. Раненого срочно госпитализировали.

По факту ведется расследование.