Цепная авария в Баку, есть пострадавший
11 апреля 2019 11:42 437
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Водитель автомобиля марки ВАЗ-2104 с номером 10 ON 614 нарушил правила дорожного движения, попытавшись объехать справа ехавший перед ним автомобиль марки Volkswagen.
В результате водитель "Жигули" потерял управление, ударился о Volkswagen, а затем врезался в фонарный столб на обочине дороги.
Ехавший сзади Opel с номером 99 CE 467 ударил обе легковые машины.
В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы. Раненого срочно госпитализировали.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!