В социальных сетях распространяются фотографии провокационного характера якобы о неприличном поведении трагически погибшей Элины Гаджиевой.

На фотографиях изображена некая девочка, курящая сигареты с мальчиками в одном из клубов.

Мать погибшей Севиль Гаджиева резко осудила распространяемые слухи о том, что на фотографиях ее дочь, передает Day.Az со ссылкой на news24.az.

"Девочка на фотографиях - это не моя Элина. Моя девочка была очень воспитанной. Она никогда не курила сигареты и всегда перед тем, как выходила из дома, спрашивала разрешение у меня, бабушки, отца", - сказала она.