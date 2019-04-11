41-летний известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов из города Барда - герой кругосветного путешествия в условиях экстрима, продолжает свое славное путешествие на "железном коне" по всему миру, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рамиль проехал уже 60 000 км! Невероятно! Фантастическая цифра! До сих пор никому не удавалось в одиночку на велосипеде преодолеть такое расстояние, побывав Европе, Азии, Южной Америке и Африке. О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

Недавно он стал гостем молдавского телевидения, где рассказал о своем путешествии. Ныне он продолжает свой путь в Украине, откуда будет колесить по новым местам мира...Счастливого пути, Рамиль!

Рамиль написал на своей странице в Facebook статус, посвященный этому знаменательному событию - 60 000 км на велосипеде! Представляем читателям Trend без редакторской правки.

"10 апреля - для меня самый трудный и знаковый день в моей жизни! В 2013 году в этот день я отправился в свое первое путешествие! Путешествия - это приключения. Иногда радостные и яркие, иногда страшные и от того, особенно драйвовые, если путешествовать в трудных и недоступных местах!

Такое место я проехал в прошлом 2018 году по глубинам Сибири и я увидел БАМ, и Колымский Тракт.

Это самое трудное и страшное впечатление, какое я вспомнил сегодня!

Колымский тракт - самая жуткая и трудная дорога в северных краях, расстояние 2000 км без асфальта, населённые пункты далеко друг от друга, иногда до 500 км без связи и можно не встретить ни одной живой души 6 дней! Это было тяжкое испытание! Колымский Тракт ещё называют "Дорога на костях", ее строили каторжники и погибая на этом пути там и были похоронены. Эта дорога "Колыма" проходит от Якутска в сторону Магадана, через теплово Клуча до Устнеры. Мне рассказывали много ужасов про эту дорогу, но для меня было Делом чести одолеть эти трудности и познать себя. И я сказал: Я проеду эту дорогу! Я принял вызов. И меня ждали грандиозные приключения!

Технически было очень тяжело, щебёнка, грязь, пыль, суровый климат, дикие звери... настоящее испытание...бывало ночью ехал и видел белые ночи. Магадан ещё называется Полюс холода... я видел обгоревшие машины на обочине, так там зимой сжигали машины, те, кто сломался в пути, чтобы согреться... Это жутко, но и еще не все... еще было море эмоций... я проехал этот маршрут реально не по дороге, а по тропам... даже дороги не было, бывало только направление и вокруг дикие звери... волки ...медведи и ты... один на один со своим страхом...и так каждый день...В один прекрасный день к моей палатке подошёл Медведь... была борьба между мной и страхом, я боролся и не поддался панике... мозг сделал свою роботу...и я остался жив... и я понял, что я сильный!

Пройдя столько дорог и испытаний, я готов делиться с вами, друзья своей силой и вдохновением!

Я себя считаю путешественником, а настоящий путешественник не должен бояться страха. Хотя страх присутствовал. Насколько бы смелым не был человек, мы все боимся смерти! И это правда. Когда решился, что проеду этот маршрут, я начал разговаривать сам с собой. Это был новый вызов себе! Борьба, выносливость, смелость... я люблю вызовы! Я должен был преодолеть эти барьеры. И я проехал это маршрут даже быстрее, чем ожидал. Было очень трудно! Но я получал максимум радости, что проезжаю этот маршрут!

И Бог щедро наградил меня! Сколько я видел! Волшебный лес, реки, озера, нетронутая дикая природа и дикие животные...Сколько Миллионов человек мечтает приехать сюда, а я уже здесь, на этом маршруте!

И не каждый осмелится приехать на велосипеде на БАМ! И я уже был счастлив, не смотря трудности, которые преодолевал каждый день!

Ведь я знал, за каждым шагом моя мечта становится ближе ко мне, и такая радость наполняла меня!!

Я видел всю дикую прекрасную Сибирь не с экрана телевизора и не в окно самолета, а своими глазами и проехав на своем Степном Ветре! И это больше, чем Мечта! Это такие эмоции и вдохновение, что даже не могу передать словами! Сколько миллионов человек мечтает проехать Витимский мост, это то еще испытание не для слабых!! А я уже был там!!!

От этого крутое состояние силы и могущества и за себя и за всех людей!!!

Мы сильнее, чем думаем о себе!!!

Видишь, да это реально страшно, но если человек принимает вызов, он становится сильнее!!!

Магадан-это край света! Земля Медведей и испытаний! Ночевать в палатке рядом с ними - это жесть!

Но я хочу сказать вам: Просто надо быть зверем и убить свой страх! Я человек. И было страшно. Но не подаваясь страху и панике, я продолжал ехать вперед к своей цели И я смог понять, кто Я есть! Сколько уверенности появилось у меня!

Если вы хотите найти в себе смелость и силу, понять, кто Вы есть на самом деле и чего стоите, просто идите до конца!!! Я так нуждался в этой уверенности, и я нашёл себя! Теперь я гордо говорю: я сильный человек!

И я рождён покорять не покорённых! Только вперед к океану!

Вот так Вера в себя делает нас сильными! Верьте в себя, Друзья... Просто Верьте..."

Напомним, что в 2013 году, с 10 апреля по 2 октября, Рамиль Зиядов совершил велотур по пяти странам мира - за шесть месяцев проехал с флагом Азербайджана через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Проехав почти 15 тысяч километров, стал первым велосипедистом из Азербайджана, сумевшим преодолеть такое большое расстояние. Велопробег был посвящен 90-летию Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и проходил под девизом "Я горжусь тем, что я азербайджанец".

10 января 2014 года Рамиль Зиядов вновь отправился из Баку в мировое турне под девизом "Во имя Азербайджана" с флагом Азербайджана и вымпелом Trend. В рамках мирового турне велопутешественник проехал через Грузию (пересек Кавказский хребет), Россию (добрался даже до Полярного круга и Магадана), Украину, Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Египет, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай и другие страны. Из Европы он отправился в Южную Америку. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки, где исколесил на своем велосипеде Колумбию, Эквадор и Перу. Отважный велосипедист, несмотря на все трудности в пути, со своим верным другом - велосипедом даже покорил горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне". А в декабре 2016 года он на самолете прилетел в Москву и вновь продолжил свой путь в Беларусь, Украину, Молдову, Россию и страны Европы.