Конкурс на соискание грантов, организованный в 2018 году Фондом молодежи Азербайджана, обеспечил финансирование 270 проектов представителей молодежи и 91 проект молодежных организаций.

Как сообщает в четверг Trend об этом на сессии комитета Милли Меджлиса (парламент) по делам молодежи и спорта рассказал исполнительный директор Фонда Фарид Джафаров. Исполнительный директор отметил, что Фонд, основанный по инициативе Президента Ильхама Алиева в 2011 году, занимается финансированием идей представителей молодежи, их проектов социального, научного и иного характера, передает Day.Az.

Исполнительный директор Фонда подчеркнул, что в 2018 году расширилось поле их деятельности: "В 2018 году Фонд также провел конкурс в связи с покрытием стоимости обучения и в результате оплатил обучение 237 молодых людей, включая имеющиеся задолженности".

По словам Джафарова, на сегодняшний день в Фонд поступили 237 обращений. Исполнительный директор отметил также, что в июне-августе текущего году будет объявлен очередной конкурс, что подразумевает погашение долгов за обучение значительному числу юношей и девушек.