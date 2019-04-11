В Наримановском районном суде Баку в четверг при организационной поддержке министерства юстиции и Совета печати прошел брифинг на тему "Новый этап в судебных реформах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие руководящие лица министерства юстиции, Судебно-правового совета, Коллегии адвокатов и Совета печати, судьи и другие юристы, депутаты, представители гражданского общества и множества СМИ.

Выступивший на брифинге заместитель председателя Совета печати Мушфиг Алескерли сказал, что реформы в судебной сфере имеют большое значение, и на СМИ возложена важная задача - донести до общественности правильную информацию в связи с этими реформами. И, по его словам, Совет печати вместе с министерством юстиции принимают меры в этом направлении.

Начальник Главного организационно-контрольного управления минюста Эльчин Гасымов подчеркнул, что указ Президента Ильхама Алиева об углублении реформ в судебно-правовой системе от третьего апреля 2019 года играет роль "дорожной карты" для реализации реформ в указанной сфере. Гасымов отметил, что этот указ направлен на обеспечение прозрачности правосудия, предотвращение какого-либо стороннего вмешательства, применение современных информационных технологий в судебной системе, улучшение деятельности экспертизы и решение других вопросов. В связи с исполнением указа министерству юстиции был дан ряд важных поручений.

Затем выступившие на мероприятии руководители соответствующих структур, Аппарата Судебно-правового совета и другие рассказали о реформах, проводимых в судебно-правовой системе, и исключительной роли указа в углублении этих реформ, о поощрении альтернативных механизмов, усилении адвокатской деятельности и других важных моментах.

Было отмечено, что министерство юстиции приступило к исполнению указа, который является важной "дорожной картой" для системы юстиции и судебной системы. Также продолжаются последовательные просветительские мероприятия касательно исключительной значимости этого важного документа и общественные обсуждения.

Также было отмечено, что подписанный третьего апреля указ - неотъемлемая часть реформ, проводимых в судебно-правовой системе, и очередной показатель того, какую исключительную значимость придает глава государства судебной власти. В целях исполнения указа, предусматривающего принятие институциональных и практических мер, министерством юстиции совместно с соответствующими структурами создана Координационная комиссия, утвержден и осуществляется план мероприятий.

Во время брифинга также был затронут ряд важных задач, возложенных на министерство юстиции, а также отмечены подготовка новых законопроектов касательно деятельности в сфере юстиции и судов, гуманизации политики наказания, модернизации деятельности Центра судебной экспертизы и Академии юстиции, широкого применения информационных систем "Электронный суд" и "Электронное исполнение" и т.д..

Затем была проведена сессия ответов на вопросы, участники обменялись между собой мнениями, были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.