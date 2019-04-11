В соответствии с распоряжениями и поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ведется масштабная работа по ремонту и обновлению дорожной инфраструктуры в Сабаильском районе Баку.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Государственное агентство автомобильных дорог сообщает, что на первичном этапе восстанавливаются дороги в неудовлетворительном состоянии, а также с грунтовым и ракушечным покрытием. В первую очередь приводятся в порядок дороги наиболее интенсивной эксплуатации.

Так, идут к концу ремонтно-строительные работы на улице Эльчина Азизова, расположенной на "20-м жилом участке" Сабаильского района. Завершены работы по замене и трамбовке грунта, профилированию, и в настоящее время она асфальтируется.

В ближайшее время стартуют аналогичные работы на улице Арифа Исмаила, Юзбека Мурсалова, Черняковски и Юзабалы Алиева на "20-м участке", а также - "3-й массив" в поселке Бадамдар.