В Азербайджане завершился прием документов в связи с созданием нового общереспубликанского новостного канала.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР), прием документов, объявленный в связи с открытием нового общереспубликанского новостного канала, сегодня завершен, передает Day.Az.

Для участия в конкурсе, длившемся с 11 марта по 11 апреля, в НСТР в качестве претендентов подали требуемые документы три компании - ООО "Аналитический информационный центр Real" (Real TV), ООО "TV Media Azerbaijan" и ООО "RTV". Результаты конкурса будут рассмотрены на заседании Совета.