Завершен прием документов для создания нового канала в Азербайджане
11 апреля 2019 23:04 176
В Азербайджане завершился прием документов в связи с созданием нового общереспубликанского новостного канала.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР), прием документов, объявленный в связи с открытием нового общереспубликанского новостного канала, сегодня завершен, передает Day.Az.
Для участия в конкурсе, длившемся с 11 марта по 11 апреля, в НСТР в качестве претендентов подали требуемые документы три компании - ООО "Аналитический информационный центр Real" (Real TV), ООО "TV Media Azerbaijan" и ООО "RTV". Результаты конкурса будут рассмотрены на заседании Совета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!