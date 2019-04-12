Впервые в истории: Молодой азербайджанец стал чиновником в Южной Корее
12 апреля 2019 07:15 96
Впервые в истории азербайджанец стал чиновником в Южной Корее.
Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.Az, Нихат Халилзаде занимает должность вице-президента в Консульстве зарубежных граждан Исполнительной власти Сеула. Он также является директором Глобального Центра Йоксам Гангамского муниципалитета.
Отметим, Нихад Халилзаде родился в 1992 году в Масаллинском районе Азербайджана. Около 10 лет живет в Южной Корее, является магистром университета Сунгсиль.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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