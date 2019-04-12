Впервые в истории азербайджанец стал чиновником в Южной Корее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.Az, Нихат Халилзаде занимает должность вице-президента в Консульстве зарубежных граждан Исполнительной власти Сеула. Он также является директором Глобального Центра Йоксам Гангамского муниципалитета.

Отметим, Нихад Халилзаде родился в 1992 году в Масаллинском районе Азербайджана. Около 10 лет живет в Южной Корее, является магистром университета Сунгсиль.