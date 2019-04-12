Страшная авария в центре Баку: автомобили раздавило - ФОТО
12 апреля 2019 07:44 1 314
В Баку столкнулись два легковых автомобиля в результате чего образовалась пробка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел ночью на мосту "Папанина".
Автомобили "Hyundai" и "Nissan" пришли в негодное состояние. На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11 апреля 23:23 2 489
В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию сигарет - ФОТО
11 апреля 23:04 382
Завершен прием документов для создания нового канала в Азербайджане
-
11 Апр. 11:43 19 583
-
11 Апр. 22:21 4 608
-
11 Апр. 21:33 4 327
-
11 Апр. 16:25 4 222
-
11 Апр. 09:14 3 679