В Баку столкнулись два легковых автомобиля в результате чего образовалась пробка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел ночью на мосту "Папанина".

Автомобили "Hyundai" и "Nissan" пришли в негодное состояние. На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции.