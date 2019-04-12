Вечером 11 апреля в произошел сильный пожар в частном доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz, в селе Гачаккенд Нефтчалинского района сгорел частный дом, принадлежащий Рахиму Мурадову. Пожар вспыхнул, когда семья хозяина дома отмечала свадьбу в доме торжеств, находящемся в соседнем селе. Пострадавших нет. Во время пожара никто не находился дома.

Огонь был потушен пожарными и местными жителями, прибывшими на место происшествия.

По факту ведется расследование.