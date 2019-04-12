Сильный пожар в Азербайджане: дом сгорел, пока все были на свадьбе
12 апреля 2019 07:58 883
Вечером 11 апреля в произошел сильный пожар в частном доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz, в селе Гачаккенд Нефтчалинского района сгорел частный дом, принадлежащий Рахиму Мурадову. Пожар вспыхнул, когда семья хозяина дома отмечала свадьбу в доме торжеств, находящемся в соседнем селе. Пострадавших нет. Во время пожара никто не находился дома.
Огонь был потушен пожарными и местными жителями, прибывшими на место происшествия.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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