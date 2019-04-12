В Азербайджане уничтожено более ста килограмм непригодного мяса
12 апреля 2019 08:24 246
Сотрудниками Агентства пищевой безопасности и Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел Азербайджана в ходе осмотра автомобиля марки "Жигули" на территории Бейлаганского района, в багажнике была обнаружена туша крупного рогатого животного весом около 120 килограммов.
Было установлено, что животное забито без соблюдения санитарно-гигенических норм, а также хранилось и транспортировалось в антисанитарных условиях, сообщает Агентство, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Признанная непригодной для употребления туша была уничтожена сотрудниками Агентства с соблюдением соответствующих норм.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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