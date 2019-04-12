Продолжается прием документов и выплата материальной помощи предпринимателям, понесшим ущерб в результате пожара в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня на банковские счета еще 69 предпринимателей в качестве материальной помощи были перечислены средства в размере 218 тысяч манатов. Таким образом, в целом на счета 228 предпринимателей, признанных рабочей группой реципиентами, была перечислена материальная помощь, эквивалентная 1,36 миллиона манатов. Отметим, что выплаты осуществляются посредством банков Kapital Bank и TuranBank. Средства предоставляются предпринимателям в безналичной форме, и банки не взимают плату за услуги касательно материальной помощи. Данный процесс продолжается. Товары, не пострадавшие от огня, на основании актов, составленных с участием сотрудников министерств экономики, финансов, налогов, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета, исполнительной власти Низаминского района и предпринимателей, возвращаются владельцам.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар. Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров. 28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное пожару, произошедшему в торговом центре "Диглас". Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь. В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю. Предпринимателям предоставили торговые площади в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.