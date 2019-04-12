"Внимательно послушайте видео! Моей бедной девочке говорят "Иншаллах она умрет"".

Как передает Day.Az со ссылкой на Buta.media, об этом сказал отец погибшей школьницы Элины Гаджиевой Адалят Гаджиев во время передачи "Səni Axtarıram" на канале Xəzər TV.

"Врач говорил, будьте спокойны, все хорошо, у нее всего лишь перелом чашки. Здесь еще есть непонятные моменты. Почему ее не переодели, а оставили тело в школьной форме? Кто этот человек, который говорит "Я надеюсь, что она не выживет"? Зачем ему смерть Элины?" - сказал отец о дочери, которой не помогли в больнице.