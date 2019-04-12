Ужасное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ФОТО
12 апреля 2019 08:57 949
Сегодня утром на 35-м километре трассы Баку - Сумгайыт произошло ДТП. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Грузовой автомобиль "ГАЗель" с государственным регистрационным знаком "10-JP-968" столкнулся с "Mitsubishi Pajero iO" ("90-XE-714").
После столкновения "Mitshubishi" перевернулся и перекрыл дорогу. Несмотря на то, что пострадавших в серьезной степени нет, автомобилям причинен ущерб.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.
Ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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