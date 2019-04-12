Сегодня утром на 35-м километре трассы Баку - Сумгайыт произошло ДТП. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Грузовой автомобиль "ГАЗель" с государственным регистрационным знаком "10-JP-968" столкнулся с "Mitsubishi Pajero iO" ("90-XE-714").

После столкновения "Mitshubishi" перевернулся и перекрыл дорогу. Несмотря на то, что пострадавших в серьезной степени нет, автомобилям причинен ущерб.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.

Ведется расследование.