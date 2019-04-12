В Азербайджане проходит акция "Чистое небо" - ФОТО
В рамках месячника "Чистое небо" в Сумгайыте прошло просветительско-профилактическое мероприятие дорожной полиции.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел, в ходе рейда, осуществленного сотрудниками отдела государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции, были оштрафованы владельцы автомобилей, не соответствующих нормативам. Об этом передает Day.Az.
Мероприятие проводилось с целью контроля в сфере предотвращения загрязнения атмосферы выхлопными газами, а также принятия надлежащих административных мер в отношении нарушителей.
В отношении пяти автовладельцев были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках. Также были оштрафованы водители, допустившие другие нарушения дорожных правил.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!