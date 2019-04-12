В Азербайджане восстановлено движение на опасной дороге - ФОТО
12 апреля 2019 10:51 228
Дорога Губа-Хыналыг вчера вечером была расчищена от обломков горных пород, и движение на ней восстановлено.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Напомним, что вчера на 36-м километре дороги Губа-Хыналыг произошел обвал горных пород, в результате чего проезжая часть оказалась заваленной крупными обломками камней.
Водителям рекомендуется, по возможности, пока не пользоваться этой дорогой, поскольку на территории пока существует опасность обвала. В связи с этим на территории будут установлены специальные предупредительные знаки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!