Дорога Губа-Хыналыг вчера вечером была расчищена от обломков горных пород, и движение на ней восстановлено.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Напомним, что вчера на 36-м километре дороги Губа-Хыналыг произошел обвал горных пород, в результате чего проезжая часть оказалась заваленной крупными обломками камней.

Водителям рекомендуется, по возможности, пока не пользоваться этой дорогой, поскольку на территории пока существует опасность обвала. В связи с этим на территории будут установлены специальные предупредительные знаки.