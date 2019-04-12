В Баку продолжается реализация пилотного проекта на 74 перекрестках, где устанавливаются новые дорожные знаки, устраняются недочеты. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В настоящее время работы проводятся на 20 перекрестках, охватывающих улицы С. Вургуна, М. Физули. Ш. Бадалбейли, М. Алиева, Д. Алиевой, Р. Бейбутова, С.Рустама, Малая морская, проспекты Азадлыг и Бюльбюля.

Соответствующие работы проводятся над 120 дорожными знаками.

Уже нанесены "желтые" сетки на пресечении улиц М.Физули с улицами С.Вургуна, Р. Бейбутова и с проспектом Бюльбюля, а также на пересечении проспектов Бюльбюля с улицей Ш. Бадалбейли.

Ранее в БТА сообщили, что в Баку проводятся работы по улучшению ситуации с движением транспорта.

Работы предусматривают установку новых и обновление старых дорожных знаков.

Также будут изучены места для парковок, усовершенствованы направления движения.

По предварительным расчетам, эти работы значительно улучшат ситуацию с транспортом на центральных улицах и проспектах Баку, возрастет пропускная способность дорог, будет обеспечена интенсивность движения, что очень важно с точки зрения предотвращения образования пробок. В целом работы будут проведены на 74 центральных перекрестках столицы.