Распродажа автомобилей в Баку - цены от 3 000 AZN - СПИСОК
В Азербайджане пройдет очередной аукцион, в ходе которого будут распроданы несколько автомобилей, находящихся на балансе различных государственных структур.
Как сообщает Day.Az, цены на торгах начинаются от 3 000 AZN.
Так, на продажу будут выставлены:
- два автомобиля Nissan Sunny (2007 года) - 4 000 манатов
- Mercedes Benz S320 (1998 года) - 7 000 манатов
- Hyundai Sonata (2004 года) - 4 500 манатов
- два автомобиля Nissan Teana (2007 и 2008 года) - 7 000 и 10 000 манатов соответственно
- Nissan Maxima (2007 года) - 8 000 манатов
- Mitsubishi Galant (2007 года) - 8 000 манатов
- микроавтобус Hyundai H1 (2008 года) - 7 000 манатов
- KIA Sportage (2004 года) - 3 000 манатов
- два автомобиля BMW 320 (2006 и 2007 года) - 5 100 и 5 200 манатов соответственно
- ГАЗ-3309 (2011 года) - 8 000 манатов.
Торги пройдут 16 апреля. Подрбную информацию можно получить в государственном комитете по вопросам имущества.
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