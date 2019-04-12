В Азербайджане пройдет очередной аукцион, в ходе которого будут распроданы несколько автомобилей, находящихся на балансе различных государственных структур.

Как сообщает Day.Az, цены на торгах начинаются от 3 000 AZN.

Так, на продажу будут выставлены:

- два автомобиля Nissan Sunny (2007 года) - 4 000 манатов

- Mercedes Benz S320 (1998 года) - 7 000 манатов

- Hyundai Sonata (2004 года) - 4 500 манатов

- два автомобиля Nissan Teana (2007 и 2008 года) - 7 000 и 10 000 манатов соответственно

- Nissan Maxima (2007 года) - 8 000 манатов

- Mitsubishi Galant (2007 года) - 8 000 манатов

- микроавтобус Hyundai H1 (2008 года) - 7 000 манатов

- KIA Sportage (2004 года) - 3 000 манатов

- два автомобиля BMW 320 (2006 и 2007 года) - 5 100 и 5 200 манатов соответственно

- ГАЗ-3309 (2011 года) - 8 000 манатов.

Торги пройдут 16 апреля. Подрбную информацию можно получить в государственном комитете по вопросам имущества.

Азер Гасымлы