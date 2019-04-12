Азербайджанские женщины вновь взбудоражили пользователей социальных сетей новым трендом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на buta.media, девушки после танцев в соцсетях под песню "Kazbekə şey basım, zıranım" перешли на песню "Ley-pey bomba kayfda", в которых идет активная пропаганда употребление наркотиков.

Пользователи соцсетей считают, что подобные тренды не подходят азербайджанской женщине и осудили.

Day.Az представляет вам эти неоднозначные кадры:

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