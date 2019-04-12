Еще один тренд среди азербайджанских девушек взбудоражил соцсети - ВИДЕО
12 апреля 2019 11:42 75
Азербайджанские женщины вновь взбудоражили пользователей социальных сетей новым трендом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на buta.media, девушки после танцев в соцсетях под песню "Kazbekə şey basım, zıranım" перешли на песню "Ley-pey bomba kayfda", в которых идет активная пропаганда употребление наркотиков.
Пользователи соцсетей считают, что подобные тренды не подходят азербайджанской женщине и осудили.
Day.Az представляет вам эти неоднозначные кадры:
Нажмите на видео для просмотра:
-
11 Апр. 22:21 6 030
-
11 Апр. 21:33 4 385
-
11 Апр. 16:25 4 272
-
11 Апр. 16:52 3 165
-
11 Апр. 18:06 2 966