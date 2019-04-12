Сегодня с 12:30 до 16:00 будут кратковременные перебои в электроснабжении жилых зданий в пос. Мушфигабад, частных домов в массиве "Ени Мушфиг", пос. "28 Мая", а также частных домов у дороги Сумгайыт-Мушфигабад в Гарадагском районе Баку.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Ограничения связаны с работами по реконструкции на пятой Хырдаланской подстанции и подстанции №137.