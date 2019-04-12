В этих частях Баку не будет света
12 апреля 2019 12:26 441
Сегодня с 12:30 до 16:00 будут кратковременные перебои в электроснабжении жилых зданий в пос. Мушфигабад, частных домов в массиве "Ени Мушфиг", пос. "28 Мая", а также частных домов у дороги Сумгайыт-Мушфигабад в Гарадагском районе Баку.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Ограничения связаны с работами по реконструкции на пятой Хырдаланской подстанции и подстанции №137.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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