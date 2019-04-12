В Баку 12-летний ребенок был избит учителем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зарегистрирован в поселке Гобустан Гарадагского района в школе №321. Сообщается, что избитый ученик был госпитализирован.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавший школьник был доставлен в Клинический медицинский центр на машине скорой помощи. Ученик получил черепно-мозговую травму.