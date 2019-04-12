В Баку нашелся пропавший ранее мужчина 82 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, установлено местонахождение Тофика Искендерова, 1937 года рождения, пропавшего накануне. Об этом сообщили его близкие. Житель города, нашедший пожилого человека, позвонил по номеру телефона, указанному на нескольких интернет-сайтах.

Отметим, что Искендеров вчера около пяти утра вышел из своего дома на территории Хатаинского района и ушел в неизвестном направлении.