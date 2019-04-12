Необычные иллюстрации Руслана Аббасова позабавили Азнет.

Как сообщает Day.Az, креативность и юмор Руслана были высоко оценены пользователями Facebook, где он поделился новыми работами, стилизованными под азербайджанский мейнстрим стикерами.

Так, например, шоколад "Баунти" с лозунгом "райское наслаждение", в рекламе которого показан пляж, в его интерпретации стал называться "Набрань" (прибрежный курортный поселок в Азербайджане).

Логотип шоколада "Сникерс" уже давно перевоплотился в стиль надписи, и последнее время вместо "сникерс" на батончиках появляются разные слова. Руслан увидел это по-своему, и на батончике появилась надпись "Insan ol" ("Будь человеком").

А витиеватые белые линии на красном фоне выписали вместо ожидаемой "Coca-Cola" "Namus Qeyrət".

Добавим, что Руслан работает бухгалтером в креативном агентстве. Рисует он для удовольствия и лишь изредка подрабатывает этим. Он является участником ARTIM Lab - экспериментальной площадки для начинающих художников при Центре современного искусства YARAT.

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Н. Гасымова