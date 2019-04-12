Накануне французским независимым аналитическим центром Institut Choiseul был опубликован рейтинг молодых лидеров российской экономики "Choiseul 100 Россия", в который вошли представители бизнес-элиты до 40 лет, чей потенциал способствует модернизации экономики РФ. Будучи аналогом французского "Choiseul 100 France", этот рейтинг нацелен на создание единой сети бизнес-контактов молодых лидеров разных государств, сообщает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

В топ-100 вошли, в частности, заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов и старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров. Отметим, что Джангир Джангиров - сын писателя, историка Азера Джангирова, окончил Механико-математический факультет МГУ и Российскую экономическую школу.

Также в топ-100 присутствуют уроженец Баку, ректор бизнес-школы "Синергия" Георгий Аветов; основатель компании Expecto.me, самый молодой победитель первого конкурса "Лидеры России" Рагим Ахадов; заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев.