В Баку изменены конечные остановки на 15 автобусных маршрутах.

Конечные остановки регулярных автобусных маршрутов № 2, 14, 13, 7a, 158, 142, 130, 59, 37, 96, 91, 29, 117, 83, 67 изменены. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

С 13 апреля автобусы указанных маршрутов будут доступны к услугам пассажиров, стартуя из Центра транспортного обмена "Автовокзал".