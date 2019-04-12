В Баку изменили остановки 15 автобусных маршрутов - ФОТО
12 апреля 2019 15:36 574
В Баку изменены конечные остановки на 15 автобусных маршрутах.
Конечные остановки регулярных автобусных маршрутов № 2, 14, 13, 7a, 158, 142, 130, 59, 37, 96, 91, 29, 117, 83, 67 изменены. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.
С 13 апреля автобусы указанных маршрутов будут доступны к услугам пассажиров, стартуя из Центра транспортного обмена "Автовокзал".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!