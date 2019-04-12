На въездной линии таможенного контроля таможенного поста "Самур" Северного территориального главного таможенного управления был проведен досмотр автомобиля "ВАЗ 21901", управляемого гражданином Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, со ссылкой на Главное таможенное управление Азербайджана, в различных потайных местах автомобиля были выявлены в существенном количестве незадекларированные лекарственные препараты 32 наименований и гигиенические средства в количестве 60 штук.

В связи с фактом ведется расследование.