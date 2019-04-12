В Азербайджане предотвратили крупную контрабанду лекарств - ФОТО
12 апреля 2019 16:45 210
На въездной линии таможенного контроля таможенного поста "Самур" Северного территориального главного таможенного управления был проведен досмотр автомобиля "ВАЗ 21901", управляемого гражданином Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, со ссылкой на Главное таможенное управление Азербайджана, в различных потайных местах автомобиля были выявлены в существенном количестве незадекларированные лекарственные препараты 32 наименований и гигиенические средства в количестве 60 штук.
В связи с фактом ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!