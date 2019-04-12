Министр отметил, что с целью незамедлительного расследования деталей произошедшего в Управлении образования города Баку была создана комиссия, и в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

По предварительным результатам служебного расследования, директор школы Аббасова Севиндж Кямиль гызы была отстранена от своей должности на время проведения служебного расследования.

На брифинге было подчеркнуто, что во время проведения служебного расследования стало известно, что директор школы Севиндж Аббасова, завуч по воспитательным работам Лала Магеррамова, классный руководитель Чимназ Мехтиева и психолог школы Кенуль Агаева не выполняли ряд своих должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и соответствующими нормативными документами.

На мероприятии было отмечено, что были расторгнуты трудовые договора с директором и завучем школы, принято решение об административных мерах в отношении классного руководителя, отстранении от работы психолога школы и назначении на ее место опытного психолога.