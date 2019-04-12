Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко стала гостьей Национальной арены гимнастики в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Встретившись с членами национальной команды по художественной гимнастике в рамках официального визита в Баку, Матвиенко и сопровождающая ее делегация посмотрели выступления азербайджанских гимнасток.

В заключение Валентина Матвиенко сделала памятное фото с членами национальной команды.