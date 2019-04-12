Валентина Матвиенко встретилась с членами сборной Азербайджана по гимнастике - ФОТО
12 апреля 2019 18:10 384
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко стала гостьей Национальной арены гимнастики в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.
Встретившись с членами национальной команды по художественной гимнастике в рамках официального визита в Баку, Матвиенко и сопровождающая ее делегация посмотрели выступления азербайджанских гимнасток.
В заключение Валентина Матвиенко сделала памятное фото с членами национальной команды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!