Агентство пищевой безопасности Азербайджана распространило кадры, на которых запечатлены мошенники, вымогающие взятки от имени структуры.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, в последние несколько дней из отдельных районов поступали жалобы по поводу лиц, которые, выдавая себя за сотрудников структуры, вмешиваются в дела малых и средних предпринимателей, выдвигают надуманные обвинения и вымогают взятки, передает Day.Az.

Впоследствии эта информация подтвердилась. В ходе расследования было установлено, что упомянутые лица и их легковой автомобиль попали на камеру слежения в магазине одного из предпринимателей.

Агентство опровергло принадлежность указанных лиц к коллективу организации и передало соответствующие материалы в правохранительные органы.