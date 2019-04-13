Азербайджанская студентка покорила турецкое шоу "Кто хочет стать миллионером" - ВИДЕО
13 апреля 2019 07:41 101
На турецком телеканале ATV транлируется местная версия популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером".
Как сообщает Day.Az, в очередном выпуске программы участницей стала студентка из Баку по имени Сонаханым, которая в настоящий момент учится в турецком университете Богазичи.
Азербайджанская участница передачи выиграла в ней 7 500 лир (порядка 2 200 манатов).
С записью программы можно ознакомиться ниже.
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