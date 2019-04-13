В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Ш.Шарифзаде и А.Ахмедова.

Двигавшийся на высокой скорости автомобиль марки Hyundai Tucson на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток. В результате он столкнулся с Range Rover, затем с другим автомобилем марки Hyundai. Транспортное средство задело знак, стоявший на обочине дороги, и только после этого остановилось.

Сообщается, что пассажир Hyundai Tucson получил травму.

По факту ведется расследование.

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