Цепная авария в Баку, есть пострадавший - ВИДЕО
13 апреля 2019 09:50 279
В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на пересечении улиц Ш.Шарифзаде и А.Ахмедова.
Двигавшийся на высокой скорости автомобиль марки Hyundai Tucson на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток. В результате он столкнулся с Range Rover, затем с другим автомобилем марки Hyundai. Транспортное средство задело знак, стоявший на обочине дороги, и только после этого остановилось.
Сообщается, что пассажир Hyundai Tucson получил травму.
По факту ведется расследование.
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