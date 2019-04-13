В Азербайджане станет больше адвокатов
В Азербайджане в настоящее время ведут деятельность 1503 адвоката. Об этом сказал Trend председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, передает Day.Az.
По его словам, коллегия продолжает работу по увеличению числа адвокатов в Азербайджане.
"106 человек, подавших документы в декабре прошлого года на прием в адвокатуру, успешно прошли экзамен. В настоящее время продолжается этап собеседования. Надеюсь, что до мая процесс завершится, и кандидаты, успешно прошедшие второй этап, будут приняты в коллегию", - сказал Багиров.
Он отметил, что в коллегии некоторое время назад прошел тестовый экзамен.
"Экзамен успешно сдал 171 кандидат, и они в ближайшем будущем будут привлечены к конкурсу. На данный момент приняты документы уже 70 человек. Процесс будет продолжаться, так как у нас нет лимита", - добавил Багиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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