По факту трагической смерти ученицы школы №162 Элины Гаджиевой продолжается расследование.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, в ходе расследования проведена экспертиза.

Кроме того, сообщается, что заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова по факту гибели школьницы дала показания в Бакинской городской прокуратуре.

Отмечается, что этот факт подтвердили в Исполнительной власти Сабаильского района.