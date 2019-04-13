Заместителя главы Сабаильского района вызвали в прокуратуру в связи с гибелью Элины Гаджиевой
13 апреля 2019 11:34 461
По факту трагической смерти ученицы школы №162 Элины Гаджиевой продолжается расследование.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, в ходе расследования проведена экспертиза.
Кроме того, сообщается, что заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова по факту гибели школьницы дала показания в Бакинской городской прокуратуре.
Отмечается, что этот факт подтвердили в Исполнительной власти Сабаильского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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