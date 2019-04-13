В Бакинском транспортном агентстве (БТА) приступили к обсуждению вопроса совершенствования услуг столичных такси, которым предстоит соответствовать единому стандарту. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил пресс-секретарь БТА Маис Агаев, передает Day.Az.

Предметом обсуждений являются вопросы касательно внешнего вида автомобилей, униформы водителей, единого тарифа за проезд, определения уровня профессиональной подготовки водителей и даже возможного привлечения водителей к специальным курсам подготовки.

Как отметил Агаев, согласно неофициальным данным, в Баку насчитывается 20-25 тысяч автомобилей, водители которых осуществляют частный извоз.

"В основном это водители, незаконно предоставляющие услуги такси, то есть работающие без соответствующих отличительных знаков", - отметил представитель БТА.

Напомним, что в марте Кабинет министров АР утвердил "Требования к автобусам и автомобилям такси, используемым для пассажироперевозок в Баку, их водителям, перевозчикам, центрам обмена транспорта, автобусным остановкам и такси".

В настоящее время специалисты решают, как применять эти стандарты применительно к частным извозчикам в столице.