Впервые в истории бакинского метрополитена электропоезд будет водить женщина-машинист, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Для приема на эту должность обратились десять претенденток, но была выбрана лишь одна - Гюнай Габибли. В ходе тренингов она показала наиболее высокий результат.

До этого Габибли работала дежурной на станции метро. После успешного прохождения отборочных туров она ушла с этой должности, выбрав профессию машиниста.