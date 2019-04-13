Впервые в бакинском метро появится женщина-машинист
13 апреля 2019 11:59 180
Впервые в истории бакинского метрополитена электропоезд будет водить женщина-машинист, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Для приема на эту должность обратились десять претенденток, но была выбрана лишь одна - Гюнай Габибли. В ходе тренингов она показала наиболее высокий результат.
До этого Габибли работала дежурной на станции метро. После успешного прохождения отборочных туров она ушла с этой должности, выбрав профессию машиниста.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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