В Азербайджане беременная женщина родит сразу семерых детей.

Как передает Day.Az, об этом сообщил гинеколог Натиг Магеррамов.

"В моей практике была беременность пятерней. Но рекорд этот случай - мы смогли насчитать 7 эмбрионов. К нам эта женщина обратилась из-за болей в животе", - отметил он.

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