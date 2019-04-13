В Азербайджане женщина родит сразу семерых - ВИДЕО
13 апреля 2019 12:48 519
В Азербайджане беременная женщина родит сразу семерых детей.
Как передает Day.Az, об этом сообщил гинеколог Натиг Магеррамов.
"В моей практике была беременность пятерней. Но рекорд этот случай - мы смогли насчитать 7 эмбрионов. К нам эта женщина обратилась из-за болей в животе", - отметил он.
Нажмите на видео для просмотра:
13:42 1
В Азербайджане станет теплее
-
12 Апр. 18:39 9 197
-
12 Апр. 16:27 7 087
-
12 Апр. 16:54 5 997
-
08:48 3 995
-
12 Апр. 21:35 3 634