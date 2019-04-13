Продолжается нанесение "желтой сетки" в Баку на пересечении улиц Р. Бейбутова и С. Вургуна с улицей С. Бадалбейли. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

По информации агентства, в связи с этим движение на этих улицах будет полностью ограничено с 23:00 сегодняшнего дня до 06:00 воскресенья.

В настоящее время работы проводятся на 20 перекрестках, охватывающих улицы С. Вургуна, М. Физули., Ш. Бадалбейли, М. Алиева, Д. Алиевой, Р. Бейбутова, С.Рустама, Малая морская, проспекты Азадлыг и Бюльбюля.

Ранее в БТА сообщили, что в Баку проводятся работы по улучшению ситуации с движением транспорта.

Работы предусматривают установку новых и обновление старых дорожных знаков.

Также будут изучены места для парковок, усовершенствованы направления движения.

По предварительным расчетам, эти работы значительно улучшат ситуацию с транспортом на центральных улицах и проспектах Баку, возрастет пропускная способность дорог, будет обеспечена интенсивность движения, что очень важно с точки зрения предотвращения образования пробок.

В целом работы будут проведены на 74 центральных перекрестках столицы.