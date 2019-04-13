Посольство Туркменистана в Баку организовало велопробег - ФОТО
В рамках ежегодно проводимых в Туркменистане с 5 апреля по 5 мая физкультурно-спортивных и культурно-оздоровительных акций "Здоровье и счастье", приуроченных к отмечаемому 7 апреля Всемирному дню здоровья, 13 апреля посольство Туркменистана в Баку организовало массовый велопробег. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Маршрут велопробега пролегал по специально отведенной велосипедной дорожке в одном из живописных и красивых уголков на территории Бакинского приморского бульвара.
Велопробег стартовал на Площади Государственного флага и финишировал у здания Азербайджанского музея ковра.
В спортивном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, туркменской диаспоры, студенческой молодежи, жители Баку - поклонники велосипедного спорта.
Цель велопробега - развитие спорта как одной из целей устойчивого развития и пропаганды здорового образа жизни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!