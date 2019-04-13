Поезда в бакинском метрополитене опаздывают, в основном, из-за того, что пассажиры удерживают двери вагонов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал начальник департамента работы по депо Бакметрополитена Фаиг Ахмедов.

Он отметил, при удерживании дверей портятся дверные цилиндры. "Это и является одной из главных причин отправки поездов в депо. Дверные цилиндры рассчитаны на 2,8-3,2 атмосфер. Когда двери остаются открытыми, из строя выходит ряд механизмов. В новых поездах, если пассажир стоит в дверях, передающее устройство это "видит", и двери автоматически вновь открываются и закрываются", - сказал Ахмедов.

Что касается поездов, которые отправляют в депо на ремонт, то, по его словам, ремонт позволяет продлить период работы поездов на 480 тысяч километров (+/- 30 тысяч километров).