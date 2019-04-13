Азербайджан в четвертый раз принял участие в субботу в международной образовательной акции "Тотальный диктант".

В этом году площадкой проведения мероприятия стал Азербайджанский университет языков (АУЯ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот вуз сам выступил с инициативой принять у себя "Тотальный диктант" и выделил прекрасную аудиторию", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин. По его словам, для участия в диктанте через электронный портал зарегистрировались 100 желающих. "Именно на столько человек и рассчитана аудитория. Но сегодня пришли еще несколько желающих, которые решили присоединиться к акции в последний момент. Думаю, если чуть потесниться, места хватит всем", - отметил Каламин.

Среди участников акции были студенты бакинских вузов, учащиеся и преподаватели средних школ, журналисты. Текст диктанта зачитала преподаватель АУЯ Диана Гусейнзаде.

Участница "Тотального диктанта" - учительница одной из бакинских средних школ Аделя Абдуллаева сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что в 1972 году окончила Азербайджанский университет языков. "Мне было интересно проверить свои знания. Текст был не особо сложный. Лишь в двух местах засомневалась в знаках препинания, в остальном все прошло довольно гладко", - сказала она.

Студент АУЯ Эльшан Исаев поделился, что сам пишет художественную литературу на русском языке, больше в жанрах фантастики и детектива. "Поэтому грамотность всегда стараюсь проверять. Решил, что если приму участие в "Тотальном диктанте", то увижу, насколько хорошо я знаю русский язык и какие моменты мне нужно подтянуть", - сказал он.

Интерес к русскому языку



В целом, по словам замруководителя представительства Россотрудничества, интерес к русскому языку в Азербайджане не ослабевает. "Об этом свидетельствуют и проводимая в стране ежегодно республиканская олимпиада по русскому языку и литературе среди учащихся общеобразовательных школ. В прошлом году она охватила 50 районов республики, и в ней участвовали 2,5 тыс. школьников. В нынешнем году пока прошли 12 из 24 туров олимпиады, но число участников уже сравнялось с прошлогодним", - поделился Каламин.

Исходя из этого, в представительстве Россотрудничества рассчитывают, что в предстоящие годы число площадок "Тотального диктанта" в Азербайджане увеличится, а его география расширится, охватив другие города и районы. Здесь также добавили, что "отличники" "Тотального диктанта" получат дипломы и специальные призы.

В Азербайджане в первый год участия в акции - в 2016-м - в ней приняли участие 25 человек, в 2017 году - 62 человека, а в прошлом - 75 человек. Первые два раза площадкой написания диктанта был Российский информационно-культурный центр в азербайджанской столице, а в прошлом году - Бакинский государственный университет.