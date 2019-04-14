В Азербайджане произошло землетрясение
14 апреля 2019 08:22 1 102
В ночь с субботы на воскресенье в Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщили Qaynarinfo в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, землетрясение произошло в 03:16 по местному времени в 17 километрах к северо-западу от Лянкяранской станции на территории Лянкярана, передает Day.Az.
Магнитуда землетрясения составила 3,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине 34 км.
Землетрясение ощущалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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