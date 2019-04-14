В ночь с субботы на воскресенье в Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили Qaynarinfo в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, землетрясение произошло в 03:16 по местному времени в 17 километрах к северо-западу от Лянкяранской станции на территории Лянкярана, передает Day.Az.

Магнитуда землетрясения составила 3,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине 34 км.

Землетрясение ощущалось.